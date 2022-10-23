Black Adam يحقق افتتاحية قوية في البوكس أوفيس الأمريكي

حقق فيلم دواين جونسون الجديد Black Adam افتتاحية قوية عقب عرضه في السينمات الأمريكية وبلغت إيراداته خلال يومين حوال 67 مليون دولار.

كما بلغت إيرادات Black Adam حول العالم حوالي 140 مليون دولار، وهو نجاح لم يحققه نجم المصارعة الشهير بمفرده في أي عمل من قبل.

نجاح Black Adam هو حلم تحقق استهدفه دواين جونسون على مدار سنوات طويلة، ونال أعلى تقييمات من الجمهور والنقاد، بلغت 90 % إيجابية، ووصف بأنه عمل مناسب للسينمات والترفيه.

تم تصوير فيلم Black Adam لمدة 85 يوما خلال ربيع وضيف 2021، ولم يتم إيقاف العمل عليه بسبب جائحة كورونا لكن فرضت العديد من الإجراءات الصارمة حتى يتم الانتهاء من إنتاجه.

تدور أحداث الفيلم حول قصة بطل يحمل نفس الاسم Black Adam، وهي شخصية خيالية ظهرت لأول مرة في القصص الكرتونية المصورة التي تنشرها دي سي كوميكس، في الأربعينيات.

يعرف عن بلاك آدم أنه كان شرير فاسد فيما مضى، ثم أصبح بطل من نوع مختلف دائما مخالف للأعراض وغير متوقع تصرفاته، ومعروف بتجاهله للقواعد والاتفاقيات، وعمره 5 آلاف عاما.

الفيلم من إخراج جومي كوليت سيرا، ويشارك في بطولته بيرس بروسنان، سارة شاهي، ألديس هودج، مع الممثل التونسي مروان كنزاري.