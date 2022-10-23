جماهير الأهلي والزمالك.. تذكرتي تكشف بالإحصائيات عدد حضور المشجعين للمباريات

كشفت شركة “تذكرتي”، عن ما يتردد من أخبار غير صحيحة بشأن زيادة أعداد الجماهير لفريق عن الآخر.

ونشرت شركة “تذكرتي”، بيانا توضيحيا بالإحصائيات الخاصة بالحضور الجماهيري في مباريات اليوم من الجولة الثانية بالدوري وهي كالتالي:

مباراة المصري و بيراميدز

-النادي المصري: 384 تذكرة مباعة للجمهور العام

-بيراميدز: 3 تذاكر مباعة للجمهور العام

احصائيات الحضور

-النادي المصري: 310 مشجع

-بيراميدز: 3 مشجعين

مباراة سيراميكا كليوباترا و الزمالك

-سيراميكا: لا يوجد

-الزمالك: 3000 تذكرة مباعة للجمهور العام

احصائيات الحضور

-سيراميكا كليوباترا: لا يوجد

-الزمالك: 2683 مشجع

مباراة الأهلي و أسوان

-النادي الأهلي: 2100 تذكرة مباعة للجمهور العام

900 دعوة للنادي الأهلي

-نادي أسوان: 15 تذكرة مباعة للجمهور العام

احصائيات الحضور

-النادي الأهلي: 1985 مشجع

20 مشجع من دعاوي النادي الأهلي

-نادي أسوان: 13 مشجع

كما تؤكد شركة تذكرتي انها على مسافة واحدة من جميع الاندية المصرية مع تمنياتنا لجميع الاندية المصرية و مجالس ادارتهم الموقرة النجاح و التوفيق.