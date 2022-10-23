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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصعوبة .. الأهلي يحقق الفوز 1-0 على أسوان بالجولة الثانية بالدوري الممتاز

لقاء الأهلي وأسوان
لقاء الأهلي وأسوان

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أسوان 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

 

بدأ النادي الأهلي، اللقاء بضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم حتى تمكن على معلول من إحراز هدف تقدم المارد الأحمر من ركلة جزاء.

وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد إعاقة من الحارس عمرو حسام لمحاولة مرور شادي حسين داخل منطقة الجزاء ليتمكن علي معلول من تسجيلها.

وحاول لاعبو أسوان إحراز هدف التعادل حيث تمكن ماليك إيفونا لاعب فريق أسوان من  تسديد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي بشكل رائع من يسار المرمى.

وحاول أحمد بلحاج لاعب فريق أسوان المرور في إتجاه منطقة جزاء الاهلي ولكن تدخل معه أكرم توفيق بشكل رائع واستخلص الكرة.

وفي الدقيقة 61 الغي حكم المباراة الهدف الثاني  لصالح النادي الأهلي بداعي التسلل على أحمد عبد القادر.

وشهدت الدقيقة 63 انحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ونجح برونا سافيو في تسديد كرة  صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمرو حسام من أقصى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وحاول لاعبي أسوان إحراز هدف التعادل من خلال شن بعض الهجمات والكرات العرضية ولكن لم يحالفه الحظ .

وتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقاط بينما تواجد أسوان في المركزالسادس عشر بدون أي نقاط .

تشكيل الفريقين 

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: شادي حسين.


بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول

خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - احمد خالد

خط الهجوم: ماليك ايفونا - احمد بالحاج

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول النادي الأهلي شادي حسين أسوان اكرم توفيق

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