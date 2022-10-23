وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على التعاون القوي بين بلاده وجنوب إفريقيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الأحد/ اتصالا هاتفيا مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بحسب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد ،خلال الاتصال، لوزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور على التعاون القوي بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة ".

وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الجانبين ذات اهتمام مشترك خاصة عقب اجتماع عقد في 16 سبتمبر الماضي بين رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية في الفترة بين يومي 13 و15 ديسمبر المقبل لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، أن القمة تظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا وكذلك ستؤكد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا وكذلك زيادة التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة.