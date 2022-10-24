أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 24-10-2022

استقر سعر الدولار فى البنوك العاملة بمصر للأسبوع الثاني على التوالى ،وتشهد العملة الأمريكية صعودا عالميا منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.



وينشرموقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار فى مصر



سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي 19.62جنيه للشراء و 19.73جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى العقارى المصري العربي 19.69جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية،الاستثمار العربي) 19.68جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.66جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد ،المصرف المتحد،قطر الوطني) 19.65جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو 19.64جنيه للشراء و 19.671جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنوك مصر و الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 19.69جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار



ويقدم بنك العقارى المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.69جنيه للشراء.