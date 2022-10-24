عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 24-10-2022

افضل سعر لشراء الدولار
افضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار فى البنوك العاملة بمصر للأسبوع الثاني على التوالى ،وتشهد العملة الأمريكية صعودا عالميا منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
 

وينشرموقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


سعر الدولار فى مصر
 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي 19.62جنيه للشراء و 19.73جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى العقارى المصري العربي 19.69جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .
 

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية،الاستثمار العربي) 19.68جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .
 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية )  19.66جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

txt

استقرار الدولار.. ارتفاع العملات الأوروبية أمام الجنيه في ختام تعاملات الأحد 23-10-2022

txt

أيام قاسية على الدولار|تراجع الأخضر عالميًا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد ،المصرف المتحد،قطر الوطني) 19.65جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك

 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو  19.64جنيه للشراء و 19.671جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنوك مصر و الأهلي

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم فى مصر 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 19.69جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

 

أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار
 

ويقدم بنك العقارى المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.69جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

ترشيحاتنا

تخلص من طفله الرضيع بـ حمام المسجد.. مأساة في الدقهلية

الإصلاح الاقتصادي وراء صمود مصر حتى الأن| 6 سنوات من العمل والبناء

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بشأن اتهام روسيا لكييف بشأن القنبلة القذرة

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 24-10-2022

بورصة السيارات| الأوفر برايس يواصل تراجعه للنسخة إم جي HS.. تفاصيل

هل كل من رأى النبي في المنام دخل الجنة .. وكيف تتحق الرؤية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022:هؤلاء الأكثر حظا اليوم

برج الثور .. حظك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022 : فرصة رائعة لكسب المال

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ