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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: الدولار هيزيد الفترة المقبلة بس محدش عارف قد إيه

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العلاقة بين الأسعار وسعر الدولار الأمريكي، طردية وليست عكسية.

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عمرو أديب عن المؤتمر الاقتصادي: الدولة قالت للناس تعالوا أوريكم الوضع

وأضاف عمرو أديب، في برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"فكرة إن الدولار يطلع؛ حاجة لا أعتقد إنها تحصل، وما يدور في رأس المستثمرين؛ هو سعر الدولار هيبقى بكام؟، وهتوفره ولا لأ؟، والمستثمرين الكبار هيبقوا قاعدين بيسألوا سؤالين في المؤتمر الاقتصادي".

الدولار هيزيد


وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الدولار هيزيد الفترة المقبلة، بس محدش عارف هيزيد قد إيه، وهيبقي بكام، ده السؤال اللي محدش يعرفه لسه.
 

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