عمرو أديب: الدولار هيزيد الفترة المقبلة بس محدش عارف قد إيه

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العلاقة بين الأسعار وسعر الدولار الأمريكي، طردية وليست عكسية.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"فكرة إن الدولار يطلع؛ حاجة لا أعتقد إنها تحصل، وما يدور في رأس المستثمرين؛ هو سعر الدولار هيبقى بكام؟، وهتوفره ولا لأ؟، والمستثمرين الكبار هيبقوا قاعدين بيسألوا سؤالين في المؤتمر الاقتصادي".

الدولار هيزيد



وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الدولار هيزيد الفترة المقبلة، بس محدش عارف هيزيد قد إيه، وهيبقي بكام، ده السؤال اللي محدش يعرفه لسه.

