عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات مفيدة لمكافحة الطائرات المسيرة الإيرانية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية تفيد في مكافحة الطائرات المسيّرة الإيرانية في روسيا.

ووفقا لمسؤول أوكراني أدلى ببيان غير رسمي، فإن البيانات "مفيدة في إسقاط الطائرات المسيرة".

وبحسب مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، فإن إسرائيل التي ترفض مساعدة أوكرانيا بنشاط أكبر في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، تحرم نفسها من فرصة صقل تكتيكات مكافحة التهديدات على أراضيها.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أنها تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية، والتي سيتم توفير حزمة جديدة منها.

ووعد جانتس بأن إسرائيل ستساعد أوكرانيا على تطوير أنظمة إنذار مبكر مدنية للقصف، حيث طلبت من الأوكرانيين معلومات حول الاحتياجات لأنظمة الدفاع الجوي.

خيانة الحلفاء.. هل تدفع إسرائيل مقابل خذلان أوكرانيا ما لم تتكبده ثمنا لاحتلال فلسطين؟

سياسي ألماني يدعو لاستئناف استيراد الغاز الروسي بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا

إسرائيل أوكرانيا الطائرات المسي رة روسيا وزير الدفاع الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

ترشيحاتنا

تخلص من طفله الرضيع بـ حمام المسجد.. مأساة في الدقهلية

الإصلاح الاقتصادي وراء صمود مصر حتى الأن| 6 سنوات من العمل والبناء

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بشأن اتهام روسيا لكييف بشأن القنبلة القذرة

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 24-10-2022

بورصة السيارات| الأوفر برايس يواصل تراجعه للنسخة إم جي HS.. تفاصيل

هل كل من رأى النبي في المنام دخل الجنة .. وكيف تتحق الرؤية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022:هؤلاء الأكثر حظا اليوم

برج الثور .. حظك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022 : فرصة رائعة لكسب المال

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ