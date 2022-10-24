صحيفة أمريكية: إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات مفيدة لمكافحة الطائرات المسيرة الإيرانية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية تفيد في مكافحة الطائرات المسيّرة الإيرانية في روسيا.

ووفقا لمسؤول أوكراني أدلى ببيان غير رسمي، فإن البيانات "مفيدة في إسقاط الطائرات المسيرة".

وبحسب مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، فإن إسرائيل التي ترفض مساعدة أوكرانيا بنشاط أكبر في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، تحرم نفسها من فرصة صقل تكتيكات مكافحة التهديدات على أراضيها.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أنها تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية، والتي سيتم توفير حزمة جديدة منها.

ووعد جانتس بأن إسرائيل ستساعد أوكرانيا على تطوير أنظمة إنذار مبكر مدنية للقصف، حيث طلبت من الأوكرانيين معلومات حول الاحتياجات لأنظمة الدفاع الجوي.