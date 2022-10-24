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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بشأن اتهام روسيا لكييف بشأن القنبلة القذرة

أليكسي ريزنيكوف
أليكسي ريزنيكوف

وجه وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، دعوة إلى الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإرسال بعثة مراقبة إلى أوكرانيا، على خلفية اتهام روسيا لها بالتحضير لاستفزاز باستخدام "قنبلة قذرة".

 

وقال ريزينكوف عبر حسابه على موقع "تويتر": "فكرة القنبلة القذرة مثيرة للإشمئزاز بالنسبة لنا. ندعو الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإرسال بعثة مراقبة لزيارة أوكرانيا".

 

وأضاف "نحن نطالب بالالتزام بالمادة الرابعة من مذكرة بودابست بشأن التزام مجلس الأمن الدولي بتقديم الدعم إلى أوكرانيا إذا أصبحت البلاد هدفا للتهديد باستخدام أسلحة نووية". 

 

وكانت وكالة “نوفوستي” الروسية، قد نقلت عن مصادرَ وصفتها بالموثوقة في دول مختلفة، من بينها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف استفزازا، باستخدام ما تسمى بـ"القنبلة القذرة".

 

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذا الاستفزاز المحتمل، الذي يُخطَط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي شنّ حملة قوية عليها في العالم، بغية تقويض الثقة بموسكو.

 

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