البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أهمية استمرار الاتصالات مع روسيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى أهمية المزيد من الاتصالات الثنائية مع روسيا وسط العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسبما أفاد السكرتير الصحفي للبنتاجون، بات رايدر، في بيان.



وجاء في البيان الذي نشر على موقع البنتاجون: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف اليوم مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي طلب استمرار التواصل، ورفض وزير الدفاع أوستن أي ذريعة للتصعيد الروسي وأكد مجددًا قيمة التواصل المستمر" وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".



وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إن شويجو أجرى محادثة هاتفية أخرى مع نظيره الأمريكي، هي الثانية منذ يوم الجمعة.