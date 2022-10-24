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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نادي نواذيبو يحافظ على صدارة الدوري الموريتاني الممتاز لكرة القدم

صدى البلد

فاز نادي نواذيبو الموريتاني على نادي الشرطة بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب شيخا بالعاصمة نواكشوط، ضمن ثاني جولات الدوري الموريتاني الممتاز لكرة القدم، ليحافظ على صدارة الترتيب بست نقاط.


جاء فوز نواذيبو بهدف سجله المهاجم ياسين الولي في الدقيقة 70.
 

وبهذه الخسارة، يبقى نادي الشرطة في مؤخرة الترتيب بدون نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى من نادي الجمارك بهدفين بهدف دون مقابل.
 

وفي مباراة أخرى أقيمت مساء اليوم على ملعب شيخا في نواكشوط، فاز نادي تفرغ زينه بهدف دون رد على نادي الحرس الوطني، ليصعد إلى الترتيب السابع بثلاث نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى من نادي الحديد اسنيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
 

وفي مدينة نواذيبو، تعادل مساء اليوم نادي الحديد اسنيم بدون أهداف مع نادي إنتر نواكشوط، ليحافظ الناديان على المركز الثالث بأربع نقاط.
 

ومع نهاية الجولة الثانية من الدوري الموريتاني، أصبح نادي كينج نواكشوط هو الثاني في الترتيب بست نقاط، ويتفوق عليه نادي نواذيبو بعامل الأهداف.
 

وفي الترتيب الثالث، يوجد نادي الشمال متبوعا بنادي الجمارك ونادي الحديد وإنتر نواكشوط، لكل منها أربع نقاط.
 

وفي الترتيب السابع، يوجد نادي الحرس وتفرغ زينه وكيهيدي، لكل منها ثلاث نقاط.
 

وفي الترتيب العاشر، يوجد نادي لكصر واترارزة بنقطة واحدة لكل منهما، وفي المؤخرة يقبع كل من نادي الشرطة والدرك والوئام بدون نقاط.
 

نادي نواذيبو الموريتاني نواذيبو المهاجم ياسين الولي

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