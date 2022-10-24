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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عكس المتوقع الإفراط في تناول تلك المكمل الغذائي يضعف مناعتك

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

حذر الخبراء من الإفراط في تناول الزنك فقد يسبب نقص النحاس  و يؤثر على الطاقة والمناعة و المزيد من المشاكل الصحية.

وفقا لموقع  express  يتناول كثير من الناس المكملات الغذائية بانتظام للتأكد من أن أجسامهم تحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها. بدون بعض المغذيات ، يمكن أن تتعب أجسامنا وتصبح ليست على ما يرام. ومع ذلك ، يجب أن الحذرً من الإفراط في تناول الزنك  

فعادة ما يتم تناول مكملات الزنك كوسيلة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي ، وقد ثبت أنها تساعد في التئام الجروح والشفاء من نزلات البرد والإسهال.

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ويرتبط نقص الكالسيوم في الغالب بضعف كثافة المعادن في العظام ، فضلاً عن الإرهاق وتشنجات العضلات والضعف.

تقول إحدى الأوراق البحثية ، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية: "أظهرت الدراسة أنه أثناء تناول مكملات الزنك ، كان امتصاص الأمعاء للكالسيوم أقل بشكل ملحوظ أثناء تناول كميات منخفضة من الكالسيوم مقارنة بدراسة المقارنة ، 39.3 بالمائة مقابل 61 في المئة على التوالي. "

الزنك تناول الزنك المشاكل الصحية المناعة مكملات الزنك نزلات البرد

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