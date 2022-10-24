عكس المتوقع الإفراط في تناول تلك المكمل الغذائي يضعف مناعتك

حذر الخبراء من الإفراط في تناول الزنك فقد يسبب نقص النحاس و يؤثر على الطاقة والمناعة و المزيد من المشاكل الصحية.

وفقا لموقع express يتناول كثير من الناس المكملات الغذائية بانتظام للتأكد من أن أجسامهم تحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها. بدون بعض المغذيات ، يمكن أن تتعب أجسامنا وتصبح ليست على ما يرام. ومع ذلك ، يجب أن الحذرً من الإفراط في تناول الزنك

فعادة ما يتم تناول مكملات الزنك كوسيلة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي ، وقد ثبت أنها تساعد في التئام الجروح والشفاء من نزلات البرد والإسهال.

ويرتبط نقص الكالسيوم في الغالب بضعف كثافة المعادن في العظام ، فضلاً عن الإرهاق وتشنجات العضلات والضعف.

تقول إحدى الأوراق البحثية ، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية: "أظهرت الدراسة أنه أثناء تناول مكملات الزنك ، كان امتصاص الأمعاء للكالسيوم أقل بشكل ملحوظ أثناء تناول كميات منخفضة من الكالسيوم مقارنة بدراسة المقارنة ، 39.3 بالمائة مقابل 61 في المئة على التوالي. "