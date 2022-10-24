عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد القوات البرية الأوكرانية: يجب أن نكون قلقين إزاء تهديدات بوتين النووية

ألكسندر سيرسكي
ألكسندر سيرسكي

أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرالي ألكسندر سيرسكي، أن العالم يجب أن ينتابه القلق بشأن تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام الأسلحة النووية.

 

وقال سيرسكي في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية ردا على سؤال حول تهديدات بوتين النووية: "يجب أن نكون قلقين".

 

وأعرب سيرسكي عن ثقته بأن أوكرانيا ستفوز في الحرب ضد روسيا على الرغم من تحديات الحرب.

 

وتابع بقوله: "بالطبع، أعتقد أننا سنفوز، لأنه أولا وقبل كل شيء، نحن نحقق الفوز في المعركة النفسية، وحققنا نجاحا على الأرض، لكن الحرب صعبة".

 

وأضاف الجنرال الأوكراني: "لم يكن هناك أي حروب بهذا الشكل في أوروبا أو في أي مكان بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن نتفهم أن هذه الحرب تتعلق بنجاح شعبنا ودولتنا، ولذلك لا خيار أمامنا سوى الفوز".

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بشأن اتهام روسيا لكييف بشأن القنبلة القذرة

صحيفة أمريكية: إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات مفيدة لمكافحة الطائرات المسيرة الإيرانية

وكانت وكالة “نوفوستي” الروسية، قد نقلت عن مصادرَ وصفتها بالموثوقة في دول مختلفة، من بينها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف استفزازا، باستخدام ما تسمى بـ"القنبلة القذرة".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذا الاستفزاز المحتمل، الذي يُخطَط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي شنّ حملة قوية عليها في العالم، بغية تقويض الثقة بموسكو.

 

القوات البرية تهديدات بوتين الاسلحة النووية العالم أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

ترشيحاتنا

برج العقرب في عيد ميلادها الـ 37.. إطلالات سالي عبد السلام تكشف عن جرأتها

مكافأة مالية ضخمة تنتظر فيريرا في هذه الحالة.. فيديو

ارتفاع أسعار النفط عالميا مع اقتراب تطبيق حظر واردات النفط الروسي بأوروبا

هبة قطب تكشف أمر خطير على السوشيال ميديا يسبب الطلاق.. شاهد

المناظرة هي الحل.. هبة قطب تكشف في 3 خطوات حل المشاكل الزوجية

مضيفة طيران تكشف عن أسوأ ركاب الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعى تتجاهلها.. 8 علامات في الوجه مؤشر للإصابة بالكبد الدهني

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز لأولادك بطريقة غير تقليدية

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ