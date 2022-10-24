قائد القوات البرية الأوكرانية: يجب أن نكون قلقين إزاء تهديدات بوتين النووية

أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرالي ألكسندر سيرسكي، أن العالم يجب أن ينتابه القلق بشأن تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام الأسلحة النووية.

وقال سيرسكي في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية ردا على سؤال حول تهديدات بوتين النووية: "يجب أن نكون قلقين".

وأعرب سيرسكي عن ثقته بأن أوكرانيا ستفوز في الحرب ضد روسيا على الرغم من تحديات الحرب.

وتابع بقوله: "بالطبع، أعتقد أننا سنفوز، لأنه أولا وقبل كل شيء، نحن نحقق الفوز في المعركة النفسية، وحققنا نجاحا على الأرض، لكن الحرب صعبة".

وأضاف الجنرال الأوكراني: "لم يكن هناك أي حروب بهذا الشكل في أوروبا أو في أي مكان بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن نتفهم أن هذه الحرب تتعلق بنجاح شعبنا ودولتنا، ولذلك لا خيار أمامنا سوى الفوز".

وكانت وكالة “نوفوستي” الروسية، قد نقلت عن مصادرَ وصفتها بالموثوقة في دول مختلفة، من بينها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف استفزازا، باستخدام ما تسمى بـ"القنبلة القذرة".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذا الاستفزاز المحتمل، الذي يُخطَط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي شنّ حملة قوية عليها في العالم، بغية تقويض الثقة بموسكو.