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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عن هذه العادة فورًا.. حركة تحدث عند فك اللحوم المجمدة تؤدي للتسمم

اللحوم المجمدة
اللحوم المجمدة

تلجأ اغلب النساء الى حيلة متعارف عليها في البيوت المصرية لفك اللحوم المجمدة وهى إخراجها من الثلاجة وتركها حتى تذوب او وضعها في مياه ساخنة، ولا تعلم النساء مدى خطورة هذه العادة.

 

لذا نقدم لك في هذا التقرير وفقا لموقع Clean Eating، اضرار هذه العادة و الطرق الصحية لفك اللحوم المجمدة وهي:

 

1-عند  ترك اللحوم بمفردها خارج الثلاجة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة وكأنه أسرع طريقة، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة، وتكمن المشكلة في أن اللحوم تصبح أكثر حساسية وعرضة للبكتيريا بمجرد وصولها إلى درجة حرارة الغرفة.

 

2-تنمو البكتيريا أو تتكاثر بمجرد تجميد اللحوم وتخزينها في درجات حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت أي حوالي 4 تحت الصفر سيلسيوس.

 

3-مع ذلك، فإن ترك اللحوم على المنضدة أو في الحوض طوال اليوم أثناء تذويبها يعني أنك تسمح للحم بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 4 تحت الصفر.

 

4-وبمجرد أن تصل درجة حرارة اللحم إلى 5 درجات أو أعلى، فإنه يدخل منطقة الخطر البكتيري.

 

5-كذلك، يمكن أن تبدأ أي بكتيريا كانت موجودة في اللحوم النيئة قبل تجميدها في التكاثر في درجة حرارة مطبخك الأكثر دفئًا.

 

6-وكلما أصبح اللحم أكثر دفئًا، زادت سرعة البكتيريا، إضافة إلى أنه عندما يذوب اللحم، لن يذوب بالتساوي.

 

الطريقة الصحية لفك اللحوم المجمدة:

وضع اللحمة المجمدة في الثلاجة قبلها بيوم حتى تذوب بدرجة الثلاجة ولا تتكون البكتريا السامة التي تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة على المدى البعيد.

اللحوم المجمدة أسرع طريقة لإذابة اللحوم المجمدة احذر فك اللحوم المجمدة

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