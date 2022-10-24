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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تعقد دورات تدريبية لأهالي سيناء للتوسع في إقامة المزارع السمكية

مزارع من سيناء يشاهد
مزارع من سيناء يشاهد دورة إنتاج الاحواض السمكية

استقبل مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش شمال سيناء ، عددا من  المزارعين من أبناء المحافظة للاستفادة من خدمات المركز للتوسع في إقامة المزارع السمكية علي المياه المالحة أو مياه الآبار .. حيث استضاف  المركز عددا من المزارعين  والذين شاهدوا  باكورة إنتاج الأحواض  السمكية في دورتها الجديدة،  واستمعوا الي طرق وأساليب الإنتاج السمكي من خلال الصوب المفتوحة والمغلقة .

وابدي المزارعون سعادتهم بهذا المشروع ، وقدرته علي ان يكون إضافة قوية للمشاريع التي تشرف عليها جامعة العريش..مؤكدين علي أن هناك العشرات من أبنائهم لديهم النية في إقامة مشروعات الاستزراع  السمكي لتوافر المقومات الداعمة لهذا المشروع .

دورة تدريبية متخصصة

 

وقال الدكتور صلاح صقر مدير مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش، أنه سيتم الإعلان عن تنفيذ دورة تدريبية متخصصة لكل الراغبين فى إقامة مشروع استزراع سمكى بشمال سيناء. تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، و إشراف الدكتور   محمد سالم عميد كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية.

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محافظ شمال سيناء: التوسع في زراعة مساحات جديدة من أشجار الزيتون

سيناء التوسع المزارع السمكية مياة

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