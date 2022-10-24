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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تحصل على جائزة الإبداع عن مسلسل وجوه

صدى البلد

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بحصولها على جائزة الإبداع عن مسلسلها الأخير "وجوه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


ونشرت  حنان مطاوع صورة جديدة لها وعلقت قائلة : شكرا لمهرجان الفضائيات لمنحي جائزة الإبداع والتميز عن مسلسل وجوه.

بإطلالة صباحية مشرقة.. حنان مطاوع تتألق عبر إنستجرام

أخيرا..حنان مطاوع تعبر عن سعادتها بحصولها على جائزة أحسن ممثلة

 

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022  تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

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