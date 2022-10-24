طلعت خليل بعد العفو عن العليمي: خطوة إيجابية ونتمنى الإفراج عن كل محبوسي الرأي

وجه الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام والإصلاح المالي بالحوار الوطني، وأمين عام حزب المحافظين، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بعد إصدار قرار العفو عن زياد العليمي .

وقال خليل في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قرار العفو عن زياد العليمي والمحبوسين الآخرين خطوه ايجايبية انتظرناها كثيرا ونتمنى الإفراج عن كل محبوس فى قضايا الرأى.

وكانت لجنة العفو قد قالت موجهة حديثها الريس عبد الفتاح السيسي بعد قرار العفو عن زياد العليمي :" وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فاوفيتم كعادتكم .. شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع ان مصر وطن يتسع للجميع".

وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.. ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي