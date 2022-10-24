وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية نبوية الجابري بمبادرة الأخلاق والقدوة .. صور

شهدت الدكتوة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم احتفالية مدرسة نبوية الجابرى الإعدادية للبنات ببورفؤاد تنفيذا لمبادرة "الأخلاق والقدوة" لإعلاء قيمة القدوة وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الطلاب تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية نبوية الجابري بمبادرة "الأخلاق والقدوة"

جاء ذلك بحضور اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام .

وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية نبوية الجابري بمبادرة "الأخلاق والقدوة"

ورحبت وكيل تعليم بورسعيد بالحضور مؤكدة من خلال كلمتها على قيمة وأهمية وجود القدوة فى حياة ابنائنا الطلاب بالصورة الصحيحة مما يسهم في خروج جيل منتمي لوطنه ويعي جيدا دور العظماء الذين ساهموا فى بناء تاريخ خالد للوطن مشيدة بجهود الأستاذة حنان محمد مديرة المدرسة للنهوض بالعملية التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية نبوية الجابري بمبادرة "الأخلاق والقدوة"

وأعربت الدكتورة هالة عبد السلام عن سعادتها بحضور اللواء سمير فرج وعائلته للاحتفالية تقديرا وتكريما لشخص والدته نبوية الجابري رائدة من رائدات التعليم ببورسعيد مشيرة إلى أنها اصبحت رمزا من رموز الحركة الإجتماعية فى مصر.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية نبوية الجابري بمبادرة "الأخلاق والقدوة"

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجى أن أسعد أيام حياته هى التي قضاها فى بورسعيد مطالبا الطالبات أن تكون كل واحدة منهن قدوة يحتذى بها لأبناء جيلها مثل نبوية الجابرى.