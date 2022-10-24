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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كارثة في الجيزة .. انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

صدى البلد

شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة سقوط بعض الأجزاء الخاصة بسقالات إنشائية من أعلى كوبري تحت الإنشاء بالقرب من محطة مترو فيصل في الجيزة.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بانهيار سقالات تحت الإنشاء من أعلى كوبري بمنطقة فيصل، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال.

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انهيار سقالات إنشائية من أعلى كوبري في الجيزة

وبالانتقال والفحص كشفت التحريات الأولية التي باشرها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سقوط بعض السقالات الخاصة بإنشاء كوبري بالقرب من محطة مترو فيصل.

وجارٍ حصر المصابين في الحادث.. وسنوافيكم بالتفاصيل

حادث كوبري فيصل
حادث كوبري فيصل
حادث كوبري فيصل
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كارثة في الجيزة .. انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

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