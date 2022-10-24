وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل أميني معمل للتحقيق.. صور

قرَّر محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة أميني معمل بمدرسة الشهيد ماجد صالح للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية، للتحقيق لعدم نظافة معمل العلوم.



جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة الفصول ومتابعة انتظام العملية التعليمية.

وناقش خلال تفقده للفصول، الطلاب فيما درسوه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية"اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات"، كما شرح عدد من الموضوعات، مثنيا على الطلاب لتفاعلهم.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، مكتبة المدرسة ومعمل الحاسب الآلي، مشيداً بمستوى الطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين.

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