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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات المقرات الانتخابية بمراكز شباب كفر الشيخ لانطلاق نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

نموذج محاكاة مجلس
نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

تابعت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استعدادات المقرات الانتخابية بمراكز شباب المحافظة، عبر تقنية زووم وإجراءات تجهيز المقر على الوجه الأكمل لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات نموذج محاكاة انتخابات مجلس الشيوخ، يومي 25 و 26 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وعقدت المديرية اجتماعاً تحضيرياً بأعضاء اللجان الانتخابية بالإدارات الفرعية، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وشريف الأسواق مسؤول الربط الإلكتروني لتوضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء العملية الانتخابية التي ستجرى غداً وبعد غد.


وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على ضرورة التزام القائمين على العملية الانتخابية داخل مراكز الشباب بالشفافية والحياد التام مع كل الشباب وأن جميع العاملين بالشباب والرياضة يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومراعاة الدقة في مراجعة صحة عضوية جميع الناخبين بمركز الشباب يراجعها مسؤول الهيئات وإثبات الشخصية "الرقم القومي" موضحاً أن لكل مرشح مندوب واحد يحمل تصريح مختوم من المديرية له الحق في التواجد داخل قاعة الانتخاب لمدة دقيقة واحدة وبالتبادل مع وكلاء المرشحين الآخرين ويمكنه الدخول مرات أخرى لنفس المدة، كما يحق للمرشح أن يكون له وكيل يزيد عن حقوق المندوب في إمكانية تسجيل أي واقعة في المحضر إذا أراد.


وأضاف محروس، أن جميع مراكز الشباب يتوفر بها جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ويتم غدا الإثنين عمل بث تجريبي من جميع مراكز الشباب عبر برنامج زووم مع مسؤول الربط الإليكتروني الرئيسي، بالمديرية للتأكد من كافة الإجراءات بالمقرات الانتخابية وسلاسة وسهولة التعامل مع الموقع وخل أي عوائق قبل استقبال المرشحين صباح الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى الخامسة مساءً ويلتزم المركز باستمرار التصويت مع آخر ناخب داخل أسوار المركز كما وجه بتفعيل غرفة عمليات مركزية تبدأ من الآن تستمر حتى الخامسة مساء قبل وأثناء الانتخابات.


أوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية أنه تم توجيه التعليمات لكافة مديري الإدارات الفرعية بتذليل أي عقبات أمام مسيلي الربط الإلكتروني ومشرفي البرلمان بالمقرات الانتخابية والالتزام بالحياد التام، وأن جميع خطوط التواصل مفتوحة أمام كافة المشرفين من الآن حتى نهاية الانتخابات.


وتشهد العملية الانتخابية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة تقسيم المحافظات إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وتضم 14 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بنى تسويف ، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر)، وتجرى عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 10 و 11 أكتوبر الجاري.


وتضم المرحلة الثانية 13محافظة هي (كفر الشيخ، الغربية القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط) وتجرى عملية التصويت الإلكتروني في المرحلة الثانية خلال يومي 25 و 26 أكتوبر.

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