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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان بالجزيرة الخضراء وبرج مغيزل في كفر الشيخ

تصوير بطاقات الرقم
تصوير بطاقات الرقم القومي

نجحت جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والأحوال المدنية بكفر الشيخ، في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء وقرية برج مغيزل بالمجان.

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وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين، ورئيس جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، إن هذه المأمورية تعد العاشرة خلال هذا العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم اليوم تصوير 300 بطاقة رقم قومي لـ 300 سيدة.

وأشار نصار إلى أن عدد البطاقات التي جرى استخراجها للسيدات على مستوى الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء منذ بداية تلك الحملة ما يزيد عن 5 آلاف بطاقة بالمجان، موجهاً الشكر على القائمين على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

تصوير بطاقات الرقم القومي
تصوير بطاقات الرقم القومي
تصوير بطاقات الرقم القومي
تصوير بطاقات الرقم القومي
تصوير بطاقات الرقم القومي
تصوير بطاقات الرقم القومي
تصوير بطاقات الرقم القومي
تصوير بطاقات الرقم القومي
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