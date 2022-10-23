وكيل شباب كفر الشيخ يستقبل القافلة الدعوية للأزهر الشريف

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفد قافلة الأزهر الشريف الدعوية، القادمة من مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة كفر الشيخ، والمتجهة إلى القرى التابعة لمراكز بلطيم والحامول وبرج البرلس بالمحافظة، ضمن لقاءاتهم بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وجاء اللقاء بمتابعة الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وأحمد النادي مدير الدعوة، وبحضور أعضاء القافلة المشايخ محمد أحمد نصر، أحمد مصطفى، عبد الله عبد الرحمن، أحمد السيد، أحمد عبد الله، محمود محمد، عبد العزيز شعبان، عماد عبد الحليم.



وثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الجهد الذي يبذله علماء مجمع البحوث الإسلامية، لتوصيل رسالة سماحة الدين الإسلامي، والوصول بها إلى جميع فئات المجتمع المصري، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة على أتم الاستعداد لتقديم يد العون، لتحقيق الهدف من القافلة التي تسعى إلى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته، كما تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة وجهودها في تحقيق التنمية الشاملة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن القافلة تتناول في خطتها الحديث عن فضائل شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر العظيم.

من جانبه، أوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن مراكز الشباب أقيمت بها 200 ندوة دعوية توعوية بحضور علماء الأزهر، بناء على بروتوكول التعاون مع الأزهر الشريف على مدار شهري يوليو وأغسطس بتنسيق الدكتور أحمد النادي.

وقال إن القافلة الدعوية التوعوية تستمر بالمحافظة حتى يوم السبت الموافق 29 من الشهر الجاري، بعد سلسلة من اللقاءات التي سيتم عقدها بمختلف مراكز الشباب والهيئات والمساجد والمؤسسات الحكومية بقرى بلطيم والحامول وبرج البرلس.