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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ| صور

فعاليات الأسبوع الثقافي
فعاليات الأسبوع الثقافي

شهد مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، السبت، افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي لمديرية الأوقاف، وكان عنوان محاضرة هذا اليوم المبارك «آداب المسجد».

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غدًا .. افتتاح أولى فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الزهور في كفر الشيخ

جاء ذلك في جو يسوده الحب والمودة والفرح، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة

 

واستهل اللقاء، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الإذاعي نصر أبو الجلاجل، أعقبه الدكتور إبراهيم عبد الرازق ويح، أستاذ الحديث وعلومه، ووكيل كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، متحدثاً، وفضيلة الشيخ عبد القادر سليم مدير عام الدعوة بالمديرية متحدثاً، وتخلل الفعاليات ابتهالات دينية للشيخ محمد السعيد واصل، بحضور الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب المسجد.

 

وحضر الفعاليات فضيلة الشيخ ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات، والشيخ محمد عطا الله، المفتش الأول بإدارة كفر الشيخ غرب، وجمع غفير من رواد المسجد وأهالي مدينة كفر الشيخ.

تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
تلاوة قرآن وابتهالات.. انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في كفر الشيخ
كفر الشيخ وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف محمد مختار فعاليات محمد مختار جمعة مديرية الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف

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