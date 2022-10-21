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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 32 فريقا.. ختام الدورة الرياضية بقرية الملاحة في كفر الشيخ| صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهدت قرية الملاحة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ختام دورة رياضية بمشاركة 32 فريقاً من غالبية قرى مركز سيدي سالم، نظمها مجلس إدارة مركز شباب الملاحة على أرواح 4 شهداء من أهالي القرية، الرائد شرطة محمد فؤاد شحاتة والدكتور محمود توفيق، وإبراهيم مرسي عبد الوهاب، وحسني البربري".

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جاء ذلك بمشاركة الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، عضو مجلس النواب السابق، والدكتور  فؤاد شحاتة أبو زيد رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد، واللجنة المنظمة بقيادة طلبة محمد حسن، ومحمد رمضان السعيد.

كما شارك العديد من قيادات وشباب قرية الملاحة ومركز سيدي سالم، وجماهير غفيرة من القرية والقرى المجاورة.

ونجحت اللجنة المنظمة في تنظيم مباريات الدورة بشكل متميز على مدار شهر كامل، وأقيمت اليوم المباراة النهائية بين فريقي الغبابشة وخليل غانم (كوزو)، وسط تواجد جماهيري كبير، فاز فيها بالمركز الأول فريق خليل غانم، وجاء بالمركز الثاني فريق الغبابشة، وقدمت جوائز كبرى للفرق الثلاثة الأولى ، وكأس أفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل أخلاق رياضية، وهداف البطولة، كما تم تكريم الحكام ومساعديهم واللجنة المنظمة، وتم تكريم أسماء الشهداء الذين سميت الدورة بأسمائهم.

وحضر فعاليات الدورة الرياضية - أيضاً - المستشار مدحت بهجت عبد الجواد، والمستشار بهاء أبو محمد، والمستشار محمود فتح الله، والمستشار أحمد سعد غازي.

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مجلس النواب فريق الحامول عضو مجلس النواب محمود فتح الله المباراة النهائية اللجنة المنظمة فعاليات الدورة الرياضيه الدورة الرياضية مركز الشباب

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