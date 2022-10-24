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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التربية والتعليم: نعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار مثال مدارس النيل الدولية.

المؤتمر الاقتصادي

وأضاف حجازي خلال كلمته في جلسة الاستثمار في التعليم في المؤتمر الاقتصادي أن كل أشكال الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة أو بناء مدرسة متاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أننا نعمل على حوكمة التعليم الخاص من حيث كل العمليات "الإدارة المناهج - المعلمين - المنتج - الترخيص".

كما أن نعمل على الشراكة مع رجال الصناعة والمستثمرين والمجتمع المدني لرسم السياسات وآليات متابعتها وتقييمها مشيرا الي أن سوف نقدم حوافز استثمارية للمستثمرين في مجال التعليم.

كما أن الوزراة تتوسع في المدارس الفنية لتحديد متطلبات سوق العمل من الخرجيين الشباب وطبيعة المهارات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال التنسيق مع وزارتي القوى العاملة والصناعة والتجارة الداخلية.

وأضاف حجازي سنقدم خريطة عامه بمتطلبات الأماكن للمدارس في انحاء جمهورية مصر العربية للمستثمرين وهناك تسهيل لإجراءات تسجيل وترخيص المدارس الخاصة والمدارس الدولية.

مؤكدا أن التعليم الفني احد أفرع التعليم الهامة مشيرا الي ان الهيئة الوطنية للاعلام تقوم بالعمل على تغيير الصورة الذهنية للراي العام حول خريجي التعليم الفني.

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مدارس النيل الدولية المدارس الحكومية الدولية رضا حجازى التعليم الفني المجتمع المدني

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