اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

ألغت الفنانة شيرين عبد الوهاب كل متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأبقت على زوجها السابق حسام حبيب وذلك للمرة الأولى بعد أزمتها الأخيرة.

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شيرين عبد الوهاب في مستشفى الأمراض النفسية

يأتي ذلك بعدما ضجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بالعديد من الأخبار التي كشفت عن دخول شيرين عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لهذه المستشفى لتلقي العلاج فيه.

تصريحات عائلة شيرين عبد الوهاب

قالت “كريمة” والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه بعد حفل شيرين الأخير أتى حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الأستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطيان المخدرات.

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وبناتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها أنتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل إيه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أنه كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب.

وأكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مستشفى لعلاجها من الإدمان، وأنه ادعى إصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “ أنا معايا كل الورق اللي يثبت إن شيرين عبد الوهاب بتتعالج بناء على رغبة أهلها، وحسام حبيب وسارة الطباخ واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين يا شيرين، ودي ناس معرفش ايه علاقتها بالموضوع، دي ناس مش عايزنها تتعالج”.