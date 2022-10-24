مقتل 10 جنود وإصابة 50 بهجوم إرهابي في بركينا فاسو

قتل عشرة جنود على الأقل وأصيب خمسون بهجوم إرهابي في مدينة دجيبو التي يحاصرها الجهاديون منذ 3 أشهر شمال بوركينا فاسو، حسب هيئة الأركان في جيش البلاد.

وقالت هيئة الأركان، إن "الفوج المسلح الرابع عشر في دجيبو تعرض صباح الاثنين لهجوم إرهابي استهدف قاعدته"، وأضاف أن "الحصيلة المؤقتة هي مقتل عشرة عسكريين خلال المعارك وإصابة خمسين".

وجاء ذلك بعد يومين من تعيين الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، المحامي أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا، رئيسا جديدا للوزراء.

وذكر راديو "مونت كارلو" الدولي، اليوم السبت، أنه وفقا لمرسوم رئاسي تم تعيين أبولينير يواكيم كيلييم دي تيمبيلا رئيسا للوزراء.

ويشار إلى أن كييليم دي تيمبيلا يرأس مركز البحوث الدولية والاستراتيجية، وحائز على "دكتوراة" في القانون، وهو مؤلف لكثير من الكتب، منها: "توماس سانكارا والثورة في بوركينا فاسو - تجربة تنمية متمحورة حول الذات".

ويذكر أن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو نصّب إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا في 30 سبتمبر الماضي.