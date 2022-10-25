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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: استمتع بالحب

برج السرطان
برج السرطان

تشير توقعات برج السرطان اليوم، إلى أن مواليد برج السرطان حظهم جيد فى الحب اليوم ولكن انشغالهم بالمشاكل يمنعهم من الاستمتاع بها

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022


يبدو أنه يوم جيد لأصحاب برج السرطان وقد تستمتع برحلة فردية أو جماعية وتتعلم الكثير عن التنوع وقد يجعلك المشي وسط الطبيعة تشعر بالراحة ويحسن مزاجك وقد يجرب أصحاب برج السرطان اليوم البعض مأكولات جديدة لتدليل ذوقهم. 

قد يتعافى كبار السن في المنزل من مشكلة صحية طويلة مما يجعل برج السرطان يشعر بالراحة، قد يتم تكليفك بعمل إضافي اليوم وقد يلزمك ذلك بقضاء ساعات إضافية في المكتب مما قد يؤثر على الحياة الاجتماعية.

حظ برج السرطان فى الحب جيد اليوم لذا حاول قضاء المزيد من الوقت مع من تحب، وتجنب توقيع أي صفقة أو استثمار أموالك في أي مخطط اليوم واحترس من الشركات أو العملاء الأغراب.

توقعات برج السرطان عاطفيا :
قد يأتي اليوم بنتائج متباينة عاطفيا لدى مواليد برج السرطان، فقد يفعل شريكك شيئًا مميزًا ليفاجئك ولكنك لا تستمع به بسبب عقلك الذي يفكر فى أمور أخرى بدلا من اغتنام بالأشياء الجيدة من حولك.

توقعات برج السرطان مهنيا :
تبدو الأمور على ما يرام في مجال العمل ، ولكن قد ترغب في المزيد، وقد يكون بعض مواليد برج السرطانغير سعداء عن نموهم المهني البطيء ويحاولون تبديل الوظائف أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة لزيادة الدخل.

وانتبه يا برج السرطان فقد تكون نفقاتك في الجانب الأعلى وقد تواجه أزمة مالية اليوم وقد تفقد بعض العملاء الكبار لذا كن حريصا اليوم.
توقعات برج السرطان صحيا :
سيكون هذا يومًا معتدلًا لمواليد برج السرطان، وأولئك الذين كانوا يشعرون بالملل مؤخرًا ، قد يبدأون في ممارسة اليوجا أو التأمل ليشعروا بالحيوية والإيجابية.

توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة:
الأمور تسير بسلاسة فيما يتعلق بالحب لدى مواليد برج السرطان، لذا حاول أن تضع حدودًا صحية لإبقاء الأمور على ما هي عليه وقد يحاول الأزواج المتزوجون إيجاد طرق لتجديد حياتهم العاطفية
 

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