قعدوهم على الرصيف.. تامر أمين: مدرسة رفضت دخول طالبين بسبب التأخير.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين أن هناك حادثة غريبة ن نوعها حدثت فى إحدى المدارس شرق القاهرة وتحديدا فى مدرسة بناحية مدينة الشروق وهي مدرسة خاصة، متابعا "إن اللى حصل أن فى 2 ولاد رايحين المدرسة بس تأخروا عن ميعادهم دقيقتين .. وإدارة المدرسة قامت بغلق الباب بعد الميعاد المحدد لدخول الطلاب ورفضوا دخول الطالبين لتأخرهم دقيقتين فقط".

وأضاف "تامر أمين" خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن أهالى هؤلاء الطلاب قاموا بالاتصال على المدرسة ليقوموا بإدخال أولادهم للمدرسة ولكن الإدارة رفضت وذلك وجلس الطلاب على الرصيف أمام المدرسة.

وتابع تامر أمين أن الهدف من المدارس ليس فقط الدراسة ولكن أولياء الأمور عندما يقومون بتقدم أوراق أولادهم لمدرسة ما فإنهم يبحثون عن مكان يربي ويعلم ويكون أمن على أولادهم.