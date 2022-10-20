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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيضة أمام تيل فرامل.. تامر أمين يصرخ على الهواء: مين يقايضني

الاعلامي تامر أمين
الاعلامي تامر أمين

سخر الاعلامي تامر أمين، من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات خلال الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، مؤكدا ان هذا الأمر شعرني بالمفاجأة. 

 

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تامر أمين بعد فوز بنزيما بالكرة الذهبية: كان تريقة الجميع.. فيديو


وأضاف تامر امين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن ليس من الصعب تكوين وتصنيع بعض قطع غيار السيارات في مصر، متابعا أن هناك أزمة حقيقية في قطع غيار السياراتوالأسعار مولعة نار في الأسواق المصرية. 


وتابع الاعلامي تامر أمين، أن :"مين يقيضني، وياخد بيض او فراخ ويديني تيل فرامل، والفترة الحالية ممكن نكسب دهب، وهذا من خلال تصنيع بعض قطع غيار السيارات في الورشة. 

 

تيل الفرامل لبعض السيارات وصل ل ١٣ الف جنية


وأكمل تامر أمين، أن :" تيل الفرامل لبعض السيارات وصل ل ١٣ الف جنية، داعيا صغار مصنعي قطع غيار السيارات العمل وإنتاج كل شيء في ظل الوقت الحالي. 

 

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