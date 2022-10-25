موجز السوشيال ميديا.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل من جديد.. فرج عامر: هؤلاء اللاعبون ليس لهم علاقة بكرة القدم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

ألغت الفنانة شيرين عبد الوهاب كل متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأبقت على زوجها السابق حسام حبيب وذلك للمرة الأولى بعد أزمتها الأخيرة.

فرج عامر: هؤلاء اللاعبين ليس لهم علاقة بكرة القدم



نشر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق تعليقا جديد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بإطلالة جريئة .. جويل مردينيان تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

نشرت خبيرة التجميل جويل مردينيان عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".