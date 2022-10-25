المالية: نعمل على تقليل الفترة بين تقديم المستندات والحصول على دعم الصادرات

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية لديها عدة محاور تستطيع من خلالها مساندة الصناعة، ومنها المحور الخاص بالمالية العامة، ومحور المنظومة الضريبية، ومحور المنظومة الجمركية.

وقال "معيط" خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، إن دعم الصادرات كان متوقفا لعدد من السنوات، مما أدى إلى وصول المتراكم إلى 26 مليارا، وتم التدخل والتخلص من الـ 26 مليارا، مؤكداً أنه تم القيام بمبادرة بحوالي 10 مليارات جنيه.

وأضاف وزير المالية، أنه بالتنسيق مع التجارة والصناعة، سوف يتم تسريع إجراءات المستندات، وسوف يتم العمل على أن تكون الفترة بين تقديم المستندات، وبين الحصول على دعم الصادرات، فترة زمنية صغيرة.