رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تحتاج إعادة تأهيل سريعة

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" اليوم /الثلاثاء/ أن أوكرانيا تحتاج إلى إعادة تأهيل سريعة في الوقت الحالي، وذلك إلى جانب المساعدة طويلة المدى.

وقالت فون دير لاين -خلال مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا- إن "روسيا تستهدف الكهرباء الأوكرانية والبنى التحتية الأخرى قبل بداية فصل الشتاء"، واصفة ذلك بأنه "أعمال إرهاب خالصة".

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن الهدف من المؤتمر - الذي تستضيفه بلاده - هو مناقشة كيفية ضمان استدامة تمويل تعافي وإعادة بناء وتحديث أوكرانيا لسنوات وعقود مقبلة، وذلك حسبما أوردت شبك "إيه بي سي" الأمريكية.

وتستضيف ألمانيا اجتماعا بحضور قادة أوروبيون وخبراء بشأن إعادة بناء أوكرانيا .. وقدر البنك الدولي قيمة الخسائر في أوكرانيا بحوالي 350 مليار يورو.