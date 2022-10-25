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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمواكبة الحدث العالمي.. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ترصد ظاهرة كسوف الشمس

رصد ظاهرة كسوف الشمس
رصد ظاهرة كسوف الشمس

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قيام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء برصد وتصوير ظاهرة كسوف الشمس الجزئي والتي حدثت ظُهر اليوم، وذلك من خلال استخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، ونظارات الكسوف الخاصة والمؤمنة وتحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إلى أن كلية علوم الملاحة مهتمة بتنظيم هذا النوع من الرصد لتدريب الطلاب وصقل مهارتهم العملية، لاسيما وأن تلك الظاهرة تعلم الطلاب حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وأوضح أن هذا الحدث الفلكي بدأ ظهوره بمدينة بني سويف في تمام الساعة ١٢:٠٣ ظهراً بالتوقيت المحلي، وكانت الذروة للكسوف في الساعة ١:١١ بنسبة احتجاب قصوى وصلت إلي٣٠% من قرص الشمس وبعد ذلك بدأ الكسوف الجزئي بالتلاشي تدريجيا حتى الساعة ٢:١٧.

من جانبه، قال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، إنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية والهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس، أن الكلية سوف تنظم محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة.

جامعة بنى سويف كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

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