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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء كسوف الشمس الجزئي في مصر الساعة 2 و16 دقيقة.. تفاصيل

كسوف الشمس
كسوف الشمس

قال الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس  الجزئي (المشاهد في القاهرة) سينتهي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، بعد أن استغرق  منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً.

وأكد الدكتور غريب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أول مرحلة من الكسوف الجزئي للشمس بدأت في تمام الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، إذ حجب الجزء السفلي من قرص القمر الجزء العلوي من قرص الشمس في وقت الذروة.

الآن.. ذروة كسوف الشمس| بث مباشر من مرصد حلوان

وأشار إلي أن الكسوف يرى في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً (يمكن رؤيته بالعين المجردة)، وتكون نهاية الكسوف ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريباً.

كسوف الشمس ونهاية الكون

ولفت الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الي أن جميع ما يشاع علي نهاية الكون واو غضب إلهي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بسبب كسوف الشمس.

وأكد غريب في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن كسوف الشمس ليست علامة من علامات يوم القيامة وانتهاء الكون، وان هذه الأقاويل ليست صحيحة وكسوف مجرد ظاهرة طبيعية.

وحذر الدكتور  من النظر المباشر لقرص الشمس اثناء الكسوف ، وننوه انه لا يمكن رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين، أن من يحاول رصد الكسوف بدون أي فلتر شمسي لحماية العين قد تحدث له أضرار جسيمة في عينية، قد تصل إلي تلف العين وفقد الإبصار تمامًا.

وتشهد مصر ككسوف جزئى للشمس، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

كسوف الشمس

ويشمل الكسوف مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

الغاء الفسحة وتعطيل الدراسة بسبب كسوف الشمس

إلغاء الفسحة غدا في جميع مدارس الجمهورية بسبب كسوف الشمس .. خبر يتم تداوله الآن بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مما جعل أولياء الأمور يتساءلون عن مدى صحته .

ومن جانبه نفى شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، كل ما يثار على فيس بوك بشأن إلغاء الفسحة غدا في جميع مدارس الجمهورية بسبب كسوف الشمس.

قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لـصدى البلد : لم تصدر وزارة التربية والتعليم أي قرار رسمي بشأن إلغاء الفسحة غدا في جميع مدارس الجمهورية بسبب كسوف الشمس.

ناشد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الاخبار الغير رسمية التي يتم تداولها على السوشيال ميديا ، مشددا على أن الوزارة تعلن قراراتها الرسمية على صفحتها الرسمية على فيس بوك و غير مسئولة نهائيا عن اي اخبار مجهولة المصدر يتم تداولها خارج هذه الصفحة.

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كسوف كسوف الشمس الشمس ينتهي الكسوف الجزئي الكسوف الجزئي الكسوف الجزئي للشمس حجب الجزء السفلي من قرص القمر كسوف الشمس ونهاية الكون

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