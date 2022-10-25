دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الآخر بعد مغرب اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هـ.

استطلاع هلال شهر ربيع الآخر

وقالت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه نستطلع اليوم بإذن الله تعالى هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، وإعلان نتيجة الاستطلاع بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

دعاء رؤية هلال شهر ربيع الآخر

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).