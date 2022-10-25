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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي مكون 7 أشخاص، لبعضهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم بعدد من القضايا، لممارستهم نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "الهيروين والأيس"، وأسلحة نارية "بندقية آلية و3 فرد خرطوش"، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز، بقيام تشكيل عصابي باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.

وعقب استئذان النيابة العام، تم تشكيل فريق أمني وتمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص لبعضهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم بعدد من القضايا، يتزعمهم "زرزو، و"عمارة" والبرازيلي"، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 1 كيلو جرام، و150 جراما من مخدر الأيس، و4 أسلحة نارية "بندقية ألية، و3 فرد خرطوش"، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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