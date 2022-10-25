عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس سويسرا: لن ندعم أوكرانيا بالأسلحة.. وملتزمون بحيادنا

الرئيس السويسري
الرئيس السويسري

أكد الرئيس السويسري، إينياتسو كاسيس، مرة أخرى أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالسلاح بسبب حيادها حتى لو كانت سويسرا تدعم كييف.

وقال في خطاب ألقاه في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار أوكرانيا المنعقدة اليوم الثلاثاء في برلين: "لا تزال سويسرا شريكا موثوقا. نركز جهودنا على المجالات التي تكون فيها قيمتنا المضافة أكثر أهمية وحيث تكون تجربتنا مفيدة للغاية. وكدولة محايدة لا نزود بالسلاح".

وأضاف كاسيس أن سويسرا تعترف بسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانيا، داعيا للحوار بين الأطراف المعنية للمساعدة في إعادة إعمار البلاد على أساس "خطة مارشال".

ومن جانبها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تحتاج إلى إعادة تأهيل سريعة في الوقت الحالي، وذلك إلى جانب المساعدة طويلة المدى.

وقالت فون دير لاين -خلال مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا- إن "روسيا تستهدف الكهرباء الأوكرانية والبنى التحتية الأخرى قبل بداية فصل الشتاء"، واصفة ذلك بأنه "أعمال إرهاب خالصة". 

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن الهدف من المؤتمر - الذي تستضيفه بلاده - هو مناقشة كيفية ضمان استدامة تمويل تعافي وإعادة بناء وتحديث أوكرانيا لسنوات وعقود مقبلة، وذلك حسبما أوردت شبك "إيه بي سي" الأمريكية.

وتستضيف ألمانيا اجتماعا بحضور قادة أوروبيون وخبراء بشأن إعادة بناء أوكرانيا .. وقدر البنك الدولي قيمة الخسائر في أوكرانيا بحوالي 350 مليار يورو.

أوكرانيا سويسرا إعادة إعمار أوكرانيا الرئيس السويسري رئيسة المفوضية الأوروبية المفوضية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

وصلة رقص تسببت في مقتل زوجة.. ماذا حدث في مدينة بدر

موضوعات متعلقة

رئيس أوكرانيا يهنىء ريشي سوناك بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا

للاعتذار عن موقفه السابق.. الرئيس الألماني في زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

أول تعليق لـ سوناك على حرب أوكرانيا: يجب أن يُنظر إليها حتى تنجح

رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تحتاج إعادة تأهيل سريعة

ترشيحاتنا

براتب يصل لـ 5000 جنيه.. فرص عمل ذهبية لشباب الجيزة

السيسي يكلف بتنظيم مؤتمر للأديان.. ويؤكد: كل واحد بعقيدته ونتكلم بمنتهى الصراحة

لازم نشتغل.. السيسي يكشف سبب سؤاله عن رواتب العمال.. فيديو

رئيس سويسرا: لن ندعم أوكرانيا بالأسلحة.. وملتزمون بحيادنا

الرئيس السيسي للقطاع الخاص: إحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام

السيسي: فلوس قناة السويس الجديدة كانت متوفرة وحاولنا نخرج الناس من الإحباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 وصفة طبيعية لـ علاج الحموضة

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال بالذكرى الــ 80 لمعركة العلمين

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي جاسر- 133 للدفاع الجوي وكريم - 108 للقوات الجوية

تعزيز جهاز المناعة|تعرف على فوائد وضع فص ثوم تحت الوسادة قبل النوم

فيديو

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

سهير جودة: أنا ومفيدة شيحة مختلفتان.. وبرنامج «الستات» توك شو اجتماعى

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ