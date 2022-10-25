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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب إرادة جيل: الرئيس السيسي مثل الأب الخائف على أسرته وبلده.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوم ، بالمؤتمر الاقتصادي، كان لقاء أبويا، وكان حديثه بعيدا عن كونه رئيسا للجمهورية، متابعا "تحدث كأنه رب الأسرة المصرية".

وأضاف النائب تيسير مطر، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية " دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشفافية ، وطلاقة ، وبدون حواجز ، مسترسلا: "حسينا فيه روح الأب اللي بيخاف على أسرته وبلده".

واسترسل ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يحمل معاني احترامه لحقوق الانسان ، والشعب المصري ، ورؤيته للمستقبل .

وأكمل ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بتلقائية شديدة ، وحب غير عادي للمتواجدين في القاعة ، فضلا عن توصياته باهتمام الحكومة بالمؤتمر الاقتصادي . 

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