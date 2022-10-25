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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأردني يدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية

صدى البلد

أدان مجلس النواب الأردني اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينتي نابلس ورام الله فجر اليوم /الثلاثاء/.

واستنكرت لجنة الشئون الخارجية النيابية، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، يكتوي بنيرانها الجميع.
وأكدت أن الاقتحامات الإسرائيلية تلك تنذر بتصعيد خطير تتحمل إسرائيل مسئوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقضي على العملية السلمية برمتها.

وشددت على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي كل عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.

ودعا رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وبأقصى سرعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
 

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