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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمزة نمرة يقنن أوضاعه مع نقابة الموسيقيين قبل حفله في المنارة

حمزة نمرة
حمزة نمرة

انتهى المطرب حمزة نمرة  من تقنين أوضاعه بنقابة الموسيقيين بعد سنوات من تراكم الغرامات والمديونيات عليه طوال السنوات الماضية. 

 

وقال منصور هندي، رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لبرنامج ET بالعربي، إن حمزة نمرة حصل على تصريح إحياء حفله بالمنارة بعد تقنين أوضاعه وسداد ما عليه. 

 

توقف حمزة نمرة عن سداد الاشتراكات الخاصة بالنقابة طوال 5 سنوات تواجد فيها خارج مصر، ولكنه عاد لإحياء أولى حفلاته بعد غياب. 

 

وكشف منصور هندي أيضا، أن حمزة نمرة قام بسداد نحو 5 آلاف جنيها نظير الغرامات المتراكمة وتجديد اشتراكات العضوية ما ساعده على تقنين موقفه ويحق له إحياء الحفلات في مصر. 

 

وكانت آخر حفلات النجم حمزة نمرة ألبوم بعنوان "مولود سنة 80"، تضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغاني حتى الآن، وهم: "مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحًا، فاضي شوية"، وجميع الأغاني من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب، ونجح حمزة في تحقيق نجاح كبير، وتصدر جميع محركات البحث بأعماله الناجحة.

 

وسبق وأعلن حمزة نمرة عودته إلى مصر بعد غياب دام لفترة طويلة، من خلال صورة تغزل فيها في الإسكندرية، واصفًا نفسه بعاشق للإسكندرية، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أيووه على موج وميّة وقلوب صافية ووفية عاشق لإسكندرية دي عروسة البحر.. بلدي.

 

حمزة نمرة فاضي شوية نقابة المهن الموسيقية مولود سنة 80 نقابة الموسيقيين المطرب حمزة نمرة

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