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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث المناخ الأمريكي: نحن بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الصين

جون كيري
جون كيري

دعا مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، إلى عودة مفاوضات المناخ مع الصين بعد أن أوقفت البلاد التعاون بشأن هذه القضية على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق، في تصريحات أمام مجلس العلاقات الخارجية، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن قضية تغير المناخ العالمي يجب أن تتجاوز النزاعات بين البلدين، مؤكدًا: "المفتاح هو أن هذه ليست قضية ثنائية، وأننا بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات لأن العالم يعتمد عليها".

يذكر أن الصين هي المساهم الأكبر حاليًا في تغير المناخ باعتبارها أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

وقال كيري إنه كان على اتصال بنظيره الصيني، لكن قرار استئناف المفاوضات يعود في النهاية إلى الزعيم شي جين بينغ.

وقال: "لقد أرسلنا لبعضنا رسائل حول محاولة معرفة كيف يمكننا استئناف العمل، لكن في الوقت الحالي، لن نستأنف وسنرى إلام سيؤول الوضع".

كما دعا المرشح الرئاسي الديمقراطي السابق البلاد إلى تعزيز إجراءاتها بشأن المناخ.
 

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