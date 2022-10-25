عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عناني: هناك توجيه من الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا..فيديو

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قرار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا الذي أعلن عنه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء خطابه فى الجلسة الختامية بالمؤتمر الاقتصادي هو قرار عظيم وهام جدا فى الوقت الحالى.

txt

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "رمال من ذهب".. فيديو

txt

بكري: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن المصري.. فيديو

وأضاف "عناني" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن الغرض من المؤتمر الاقتصادي هو فتح آفاق جديدة من رؤوس الأموال المحلية والاجنبية للدخول فى شراكة مع الدولة المصرية.

وتابع هشام عناني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة اليوم بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يكون هناك حماية حقيقية من خلال الاستفادة المباشرة للفئات الاكثر احتياجا والاكثر فقرا.

هشام عنانى حزب المستقلين الجدد الحماية الاجتماعية مؤتمر الاقتصادي الجلسة الختامية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

شيرين مجني عليها وحسام حبيب ليس مدمنا.. بسمة وهبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

روسيا: المعلومات حول صنع أوكرانيا قنبلة قذرة أثارت صخبا داخل نظام زلينسكي

وزير الصحة ينعى الدكتور رشاد برسوم أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني

يا ريت الكل يستعد.. إعلامي يكشف مفاجأة جديدة بشأن حركة المحافظين |فيديو

الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين

مصدر أمني ينفي فيديو متداولا لضابط يحذر من المشاركة في الدعوات التحريضية

شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام حق الامتياز من أجل صحة المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المنشطات والفياجرا.. 10 فوائد لـ شوربة الكوارع للرجال قبل الجماع

لو ابنك مش بيحبها .. حضري شوربة العدس على الطريقة التونسية

لسلامة عيلتك.. أشياء يجب عدم فعلها داخل المنزل أثناء الرعد والبرق

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

فيديو

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

سهير جودة: النساء هن الجيش والظهير الحقيقي لنجاح أي عمل

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ