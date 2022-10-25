عناني: هناك توجيه من الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا..فيديو

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قرار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا الذي أعلن عنه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء خطابه فى الجلسة الختامية بالمؤتمر الاقتصادي هو قرار عظيم وهام جدا فى الوقت الحالى.

وأضاف "عناني" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن الغرض من المؤتمر الاقتصادي هو فتح آفاق جديدة من رؤوس الأموال المحلية والاجنبية للدخول فى شراكة مع الدولة المصرية.

وتابع هشام عناني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة اليوم بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يكون هناك حماية حقيقية من خلال الاستفادة المباشرة للفئات الاكثر احتياجا والاكثر فقرا.