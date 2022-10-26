وزير الصحة أمام النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة عن الخدمة الطبية اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء القادم حضور د. خالد عبد الغفار وزير الصحة، وذلك لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، وعن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.

كما تشهد الجلسة أيضا طلبات إحاطة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحي، وأيضا طلبات إحاطة عن تكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية، وأيضا طلبات إحاطة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية طلبا إحاطة عن إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها.

كما تضم المناقشات طلبات العضو محمود أبو الخير ، عن تسجيل وترخيص ونقص المكملات الغذائية داخل الصيدليات ،ومكرم رضوان ، عن ضرورة إبرام اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والصحة على إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج، وعادل يونس حماد، عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم في الإجازات، حنان يشار، عن عدم توافر نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية بالأسواق، و علي العساس ، عن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين و العضو إيرين سعيد، عن عدم إنشاء حضانات لرعاية الأطفال في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة تيسيرًا على السيدات من الأطقم الطبية، وعمرو درويش ، عن عدم إدراج مرض إعوجاج العمود الفقري ضمن بوتوكولات العلاج الرسمية للوزارة.