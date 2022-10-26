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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار خفيفة على بعض مراكز الفيوم.. وإنزال أسماك محملة بالبيض لبحيرة قارون لدعم مخزونها

الفيوم
الفيوم

شهدت محافظة الفيوم عددا من الأحداث الهامة على مدار اليوم نستعرض أهمها في التقرير التالي :

حظر صيد.. محافظ الفيوم: إنزال أسماك محملة بالبيض لبحيرة قارون لدعم مخزونها

 

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات والآليات الخاصة بإمداد بحيرة قارون بالأسماك خلال الفترة المقبلة، لتدعيم المخزون السمكي بالبحيرة، بعد التحسن النسبي لمياهها، وكذا مناقشة آليات  إعادة التوازن البيئي للبحيرة بشكل كامل، من خلال الجهود العلمية للفريق البحثي في وضع وتطبيق استراتيجية علمية لمقاومة والحد من انتشار طفيل الأيزوبودا بالبحيرة.

 

أمين "البحوث الإسلامية" يجري جولة بمنطقة وعظ الفيوم لمتابعة الخطة التنفيذية للأنشطة

 

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد اليوم منطقة وعظ الفيوم؛ وذلك لبحث آلية عمل الوعاظ والواعظات ومتابعة العمل داخل لجان الفتوى، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي تواجه عمل الوعاظ والواعظات داخل المحافظة. 
 

دعمًا لذوى الهمم.. تسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية فى قرى ومراكز الفيوم

 

سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال شهر أكتوبر 47 جهاز تعويضي وسماعة طبية للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وكيل زراعة الفيوم يفتتح مؤتمر محصول القمح للموسم الجديد

افتتح المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم  مؤتمر محصول القمح موسم 22/2023 الذهب الأصفر التى نظمته الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد مدير الإدارة بقاعة الاجتماعات بقاعة الاجتماعات بالإدارة، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية والإعداد الجيد لمحصول القمح موسم 22/2023.

 

طقس خريفي معتدل.. أمطار خفيفة على بعض مراكز محافظة الفيوم

 

شهدت  محافظة الفيوم اليوم طقس خريف على معظم انحاء المحافظة ، وشهد مركزى أبشواى ويوسف الصديق بعض الامطار الطفيفة نتيجة  مرور بعض السحب على سماء المركزين .

 

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