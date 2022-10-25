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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين "البحوث الإسلامية" يجري جولة بمنطقة وعظ الفيوم لمتابعة الخطة التنفيذية للأنشطة

صدى البلد

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد اليوم منطقة وعظ الفيوم؛ وذلك لبحث آلية عمل الوعاظ والواعظات ومتابعة العمل داخل لجان الفتوى، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي تواجه عمل الوعاظ والواعظات داخل المحافظة. 
وقال الأمين العام خلال جولته لمتابعة الخطة التنفيذية للمنطقة إننا جميعًا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وخاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الواقع الذي نحياه بحاجة إلى خطاب رشيد يسهم في بناء المجتمع؛ خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، وما يعانيه من أزمات أخلاقية ومجتمعية. 
أكد عياّد على ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية الشاملة من خلال الفعاليات المتنوعة، والمقاهي الثقافية، والقوافل الثابتة والمتحركة داخل المحافظة لتحقيق مزيد من التواصل الفعال مع الناس في مختلف أماكن تواجدهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم، وتحصينهم من المشكلات المجتمعية، ومخاطر الفكر المتطرف، إضافة إلى المشاركة الفعالة في كل الفعاليات والأنشطة التي تنظم داخل المحافظة.

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