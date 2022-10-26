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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: خلصت جامعات لـ 20 سنة جاية.. وعملت ألف كوبري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" اشتغلنا في كافة القطاعات، خلصت جامعات لغاية 20 سنة جايين لقيت فكرة ونفذتها".

 

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وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية  في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى"، :" الدكتور زويل رحمه الله  جالي في 2014 وقالي عايز اعمل مدينة علمية  وطلب أن تقوم الهيئة الهندسية  بتنفيذها".

 

 وأضاف الرئيس السيسي:" قلت له حاضر وأكد الدكتور زويل انه سيقوم بدفع تمويل إنشاء المدينة وقال هيوفر 500 مليون جنيه".

 

وتابع الرئيس السيسي:" تم تقييم الرسومات ووصلت  تكلفة المدينة  لـ 3.5 مليار جنيه، وبعد وفاة زويل كملت مدينة زويل ومحدش إداني حاجة ".

 

وأكمل الرئيس السيسي:"  انا عملت ألف كوبري في فترتي، هل شفتوا كوبري اتعمل في سنتين او 3".

 

السيسي الرئيس السيسي زويل مدينة علمية اخبار التوك شو

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