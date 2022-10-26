السيسي: خلصت جامعات لـ 20 سنة جاية.. وعملت ألف كوبري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" اشتغلنا في كافة القطاعات، خلصت جامعات لغاية 20 سنة جايين لقيت فكرة ونفذتها".

وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى"، :" الدكتور زويل رحمه الله جالي في 2014 وقالي عايز اعمل مدينة علمية وطلب أن تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذها".

وأضاف الرئيس السيسي:" قلت له حاضر وأكد الدكتور زويل انه سيقوم بدفع تمويل إنشاء المدينة وقال هيوفر 500 مليون جنيه".

وتابع الرئيس السيسي:" تم تقييم الرسومات ووصلت تكلفة المدينة لـ 3.5 مليار جنيه، وبعد وفاة زويل كملت مدينة زويل ومحدش إداني حاجة ".

وأكمل الرئيس السيسي:" انا عملت ألف كوبري في فترتي، هل شفتوا كوبري اتعمل في سنتين او 3".