الحق قبل تطبيق غرامة 100 جنيه.. استخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة شخصية

ينتظر عدد كبير جدا من الشباب الراغبين في اصدار بطاقة الرقم القومي، او البطاقة الشخصية، صدور مشروع القانون المعروض على مجلس بشأن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي الى ١٥ سنة، ليستطيعوا ممارسه حياتهم بشكل طبيعي كالكبار دون الجوء لاستخدام شهاده الميلاد.

ويسهم مشروع القانون المعروض على مجلس بشأن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي الى ١٥ سنة، فى وجود آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، وتفادي غرامة التاخير.

استخراج بطاقة الرقم القومي

كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية



شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

أن يكون مسجلًا له بيان ميلاد على الحاسب.

يشترط الجنسية مصرى، مصرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر.

تجديد البطاقة الشخصية بعد الانتهاء

تُجدد البطاقة كل ٧ سنوات.

تحتاج البطاقة أيضًا لتغيير بيانات في حالات التحديث.

مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة (الحد الأقصي لتغيير البيانات هو ٣ شهور).

استخراج بطاقة الرقم القومي

غرامات تأخر إصدار البطاقة الشخصية

وعلي المواطنين الانتباه لموعد التاخير لبطاقة الرقم القومي حتي لا يتم تطبيق غرامة بدايه من 50 جنية الي 100 جنية، في حالات التاخير.

الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، 100 جنيه غرامة.

التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 15 سنة و6 شهور، 100 جنيه غرامة.

عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، 50 جنيهًا.

عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، 50 جنيهًا.

عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن،50 جنيهًا.

يتم استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الغرامات.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي



ويمكن للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى من خلال الخطوات الآتية:

شراء استمارة الرقم القومى.

ملء بياناتها استمارة الرقم القومى .

إحضار المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

اعتماد استمارة الرقم القومى من الجهه التابع لها.



أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي



استمارة عادية فئة 45 جنيهًا، تُسلم بعد 15 يومًا.

استمارة عاجلة فئة 120 جنيهًا، تُسلم بعد 3 أيام.

استمارة مميزة فئة 170 جنيهًا، تُسلم بعد 24 ساعة.