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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لو لسه متجوزين.. سارع بإضافة الزوجة أونلاين على بطاقة التموين

طريقة إضافة الزوجة
طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

يحرص ملاين المستحقين لدعم بطاقة التموين، وخاصة من المتزوجين على كيفية إضافة الزوجة علي بطاقة تموين الزوج، بالإضافة إلى كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، للحصول على الدعم المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل من خلال معرفة كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لاستحقاقهم الدعم.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

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ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، لتوعيه المواطنين بحقوقهم، والتي تبدأ بإضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، من خلال إزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

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شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2022

تستخرج بطاقة التموين للمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر، الحـد الأقصى للمعاش 1500 جنيه شهريا، الحد الأقصى للـ راتـب 2400 جنيه شهريا.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوجة أونلاين

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 

الدخول على موقع دعم مصر

 أو الدخول على بوابة مصر الرقمية

 عمل حساب علي احدهما

 توافر رقم بطاقة التموين

 كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومي للزوجة

اختيار العلاقة

 ثم الضغط على اضافه إلى بطاقة التموين

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين2022


أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين و المرأة و المعيلة والأرامل والمطلقات والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وعمال اليومية و العمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل ومن في حكمهم والمستفيدون من معاش السادات ومبارك.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة2022

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

اضغط على ابدأ الخدمة

 أدخل بياناتك مستندا لبطاقة الرقم القومي

 اختر الإدارة التموينية

اختر مكتب التموين التابع لمحل سكنك.

يطلب الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق

 بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها

او الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده

دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين من الإنترنت2022


يمكن تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة ، تبدأ بالدخول على موقع دعم مصر عن طريق الإنترنت، وثانيا تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالأسرة، ثالثا تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين، رابعا اللمس على زر تسجيل رقم التليفون المحمول.

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كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين 2022


ويمكن معرفة كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، من خلال الدخول موقع دعم مصر والذي وفرته الحكومة لحصول الأسر على الدعم المقدم لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك بالدخول على رابط موقع دعم مصر و تحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين،  بناء على معرفة كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.
 

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كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بعد مد فترة التسجيل

بعد الضغط على مربع التسجيل تظهر رسالة بقبول رقم المحمول.
وأما في حالة عدم قبول رقم المحمول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة.
أما في حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث.

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