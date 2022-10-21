الحق بيع.. الدولار يهبط عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

هبطت اسعار الدولار بشكل مفاجئ، وهبط مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 112.750 مقارنة بـ 113.260 نقطة يوم 14 الماضي، مكونا حالة من عدم الاستقرار للعملة الخضراء، وذلك يرجع للأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وخاصة أثناء حرب روسيا واوكرانيا.

ويبحث المهتمين باسعار العملات وخاصة الدولار، عن ارخص سعر للدولار للوقوف على أفضل سعر للبيع والشراء للدولار لتحقيق أعلى عائد مادي من حركة سوق العملة، والذي سجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.71 جنيه في بنكي "العربي الإفريقي والتجاري الدولي"، وسجلت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.63-19.68" جنيه للشراء و"19.69-19.71" جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

ويبحث عدد كبير من تجار العملة على سعر الدولار في البنوك الخاصه، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع ، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

واعلن البنك المركزي متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، والذي سجل فيها الدولار الأمريكى​ شراء 19.6336 , دولار أمريكي بيع 19.7083 جنيه، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار الآن

وسجل الدولار أمام الجنية المصري علي محرك البحث جوجل في آخر تحديث ليه 19.62 جنيه مصري، مقابل الجنيه.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه

وشهدت أسعار الدولار اليوم في السوق العالم، هبوطا ملحوظا وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

وبحسب مؤشر الدولار، تراجع الأخضر أمام باقي العملات ليسجل 112.750 مقارنة بـ 113.260 نقطة يوم 14 الماضي ؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وهبطت عقود مؤشر الدولار إلى 112.750 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 112.885، بنسبة 0.11 % بقيمة 0.129 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 113.030 نقطة.